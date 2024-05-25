Орбан планує створити так звану "коаліцію миру" у ЄП з метою тиску на Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Глава угорського уряду зосередив свою кампанію по виборах до Європарламенту на війні рф проти України.

На демонстрації у суботу під назвою "марш миру" у Будапешті за тиждень до виборчих перегонів він вкотре розкритикував підтримку України з боку ЄС, зображаючи своїх внутрішніх і міжнародних опонентів "розпалювачами війни", які нібито прагнуть безпосередньо втягнути Угорщину в конфлікт.

Міжнародні оглядачі та критики Орбана зазначають, що його заклики до негайного припинення вогню в Україні дозволять рф зберегти окуповані нею території та ще більше підбадьорять її в агресії. Так, москва постійно стверджує, що нібито готова до "переговорів" з Києвом, але не збирається виводити окупаційний контингент з України.

У суботу Орбан сказав прихильникам, що для його партії "Fidesz" настав час "окупувати Брюссель", та змінити підхід Європи до підтримки України.

"Ми повинні виграти європейські вибори таким чином, щоб брюссельські бюрократи у своєму страху відчинили перед нами двері міста та поспішно покинули свої офіси", - заявив він.

Орбан засудив своїх партнерів з ЄС і НАТО, які допомагають Україні, назвавши їх "провійськовими", та виступив за перемогу на виборах у США колишнього президента Дональда Трампа.

У своїй промові він сказав, що перемога Трампа в листопаді призведе до того, що він і адміністрація США сформують "трансатлантичну мирну коаліцію", яка начебто може покласти край бойовим діям в Україні.