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Остін прокоментував можливість воєнного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм

02.06.2024 / 13:15
Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував можливість воєнного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм.

Як передає Укрінформ, з посиланням на АР, про це він говорив у суботу на безпековому форумі Shangri-La в Сінгапурі.

Війна з Китаєм не є неминучою чи невідворотною, незважаючи на стрімку ескалацію напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, заявив міністр, наголосивши на важливості відновлення діалогу між ним та його китайським колегою для уникнення «прорахунків і непорозумінь».

Напередодні Остін мав більш як годинну зустріч у кулуарах форуму з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем, що стала першим особистим контактом між вищими посадовими особами оборонних відомств двох країн після тривалої паузи в комунікаціях через візит у 2022 році тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань.

Відмовившись вдаватися в деталі їхньої розмови, Остін підкреслив важливість двостороннього сплікування.

«Поки розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, – зазначив глава Пентагону. – Ми хочемо переконатися, що встановили запобіжники, аби не було ніяких прорахунків чи непорозумінь... які можуть вийти з-під контролю. Такі речі (встановлення запобіжників) можливі, тільки якщо ви розмовляєте».

Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для його захоплення. Крім того, Пекін висловлює претензії до інших країн у Південно-Китайському морі, що призвело до напруження ситуації в регіоні, зокрема до конфронтації з Філіппінами.

США, Китай, Остін
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