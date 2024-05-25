ISW: росія розглядає можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У п'ятницю, 31 травня, міністр оборони росії андрій білоусов, виступаючи на засіданні Ради міністрів оборони ОДКБ в Алмати (Казахстан), заявив, що напружена ситуація в Східній Європі і передбачуване нарощування військової допомоги НАТО загрожують безпеці членів ОДКБ. Крім того, країни Північноатлантичного альянсу прагнуть зміцнити свої позиції на Кавказі, отримати доступ до ресурсів Каспійського моря та прямий вихід до Центральної Азії.

Білоусов попередив, що Захід розв'язав інформаційну війну та санкції проти членів ОДКБ, щоб підірвати організацію. Особливо, росію турбують плани США і НАТО щодо залучення Вірменії до сфери інтересів Заходу.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Вірменія фактично припинила участь в ОДКБ після того, як росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагірного Карабаху. Тому країна залишається членом ОДКБ лише номінально.

Експерти вважають, що Кремль стурбований тим, що погіршення відносин з Вірменією може спонукати інших членів ОДКБ засумніватися у корисності членства в організації. До того ж, нещодавня напруженість у російсько-таджицьких відносинах після теракту в "Крокус Сіті Холл" у березні 2024 року та побоювання Центральної Азії з приводу наслідків вторинних санкцій, можуть спонукати Москву активізувати зусилля щодо переконання членів ОДКБ у тому, що організація та їх участь в інших багатосторонніх організаціях під керівництвом росії варте того.

Аналітики дійшли висновку, що Казахстан, Киргизстан і Таджикистан навряд чи погодяться на уявну Кремлем геополітичну конфронтацію із Заходом. Щоб домогтися згоди, Кремлю доведеться запропонувати конкретніші обіцянки щодо збереження ОДБК як життєздатної організації колективної безпеки.

Так, на зустрічі з міністром оборони Таджикистану Шералі Мірзо, 31 травня, Андрій Білоусов заявив, що ситуація в Афганістані та загроза тероризму залишаються основними джерелами нестабільності у Центральній Азії.

Наразі росія розглядає можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій і, ймовірно, посилить співпрацю з Талібаном у боротьбі з афганським підрозділом Ісламської Держави ІГ-Хорасан (ІГ-Х), який здійснив напад на "Крокус Сіті Холл".

Повідомляється, що ІДІЛ вербувало громадян Таджикистану для теракту в підмосковному концертному залі, і Таджикистан, ймовірно, розглядає багатосторонні контртерористичні операції як спосіб відновити напружені відносини з росією, а також боротися з транснаціональними терористичними загрозами, які походять з Афганістану.

Інші держави Центральної Азії, зокрема члени ОДКБ Киргизстан і Казахстан, ймовірно, розглядають пропозиції росії щодо співробітництва у боротьбі з тероризмом як привабливі переваги продовження відносин з росією у сфері безпеки.