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Єрмак: Україна готує санкції проти росіян, причетних до знищення української культури

02.02.2025 / 13:15
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна готує нові санкції проти російських пропагандистів, причетних до знищення української культури.

Про це він сказав у відеозверненні до учасників першої міжнародної конференції «Співпраця заради стійкості», передає кореспондент Укрінформу.

«Ми готуємо нові санкційні рішення і закликаємо партнерів підтримати їх. Це санкції проти російських артистів, пропагандистів, видавництв, викрадачів культурних цінностей - проти всіх, хто сприяє пропаганді та знищенню української культури… Дехто вважає, що культура - поза політикою. Та будьмо чесні, коли діячі культури відкрито підтримують війну, виправдовують агресію, замовчують злочин, чи лишаються вони митцями? Ні. Вони стають пропагандистами», - зазначив Єрмак.

Він зауважив, що санкції треба запровадити якомога швидше, адже вони встановлюють межу між демократією та автократією, між правдою та брехнею, між добром і злом.

«Якщо їх (росіян - ред.) не зупинити, вони спалять усе. Сьогодні ми бачимо нову спробу знищити українську спадщину – 1333 об’єктів культурної спадщини України зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами, понад 35 тисяч експонатів викрадені лише з деокупованих регіонів. Вони забирають не лише картини, вони викрадають пам’ять. Вони хочуть, щоб наших голосів не існувало в майбутньому», - сказав промовець.

Єрмак наголосив, що російські режисери, музиканти, письменники – це «солдати режиму та трубадури знищення», які навіть без зброї у руках легітимізують і звеличують воєнні злочини.

«Санкції - це не просто покарання, це сигнал, що кожен, хто співпрацює з агресором, хто стає частиною інформаційної війни, хто допомагає грабувати українську спадщину, понесе відповідальність», - пояснив керівник ОП.

Якщо не зупинити росіян, «Розстріляне Відродження» буде по всьому світу, додав Єрмак.

Єрмак, санкції
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