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Під час нічного ракетного удару по Україні Польща підняла у повітря свої бойові літаки

01.06.2024 / 13:15
Під час сьогоднішнього нічного ракетного удару росії по Україні, Польща підняла у повітря свої бойові літаки та авіацію союзників.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування Польщі у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

“Попереджаємо, що було задіяно літаки Польщі та союзників, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни”, - заявили у польському Оперативному командуванні.

У відомстві наголосили, що “всі необхідні для убезпечення польського повітряного простору процедури було проведено”.

Польща
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