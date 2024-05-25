Під час нічного ракетного удару по Україні Польща підняла у повітря свої бойові літаки

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування Польщі у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

“Попереджаємо, що було задіяно літаки Польщі та союзників, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни”, - заявили у польському Оперативному командуванні.

У відомстві наголосили, що “всі необхідні для убезпечення польського повітряного простору процедури було проведено”.