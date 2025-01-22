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Зеленський: Протягом тижня росія застосувала проти України понад 750 ударних дронів

27.01.2025 / 12:16
Армія країни-агресора росії впродовж минулого тижня використовувала майже дві тисячі безпілотних літальних апаратів, авіаційних бомб та ракет різних типів для ударів по Україні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у неділю, 26 січня.

За його словами, протягом тижня Україна зазнала кількох сотень атак різної інтенсивності.

окупанти скинули близько 1,250 авіабомб різної потужності, понад 750 ударних дронів. Також противник випустив понад 20 ракет.

Зеленський наголосив, що зупинити країну-агресора може тільки рішучість.

"Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність росії тероризувати Україну", — сказав президент.

Зеленський
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