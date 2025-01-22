В Офісі президента прокоментували "100-денний план Дональда Трампа" для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

У неділю, 26 січня, у мережі оприлюднили нібито "мирний план Трампа" для завершення війни в України за 100 днів, до 9 травня 2025 року. Такий "план" включає телефонні переговори Трампа з українською владою та російським диктатором володимиром путіним, "перемир'я" на Великдень.

Медіа також заявляли, що за "планом" мирна угода буцімто буде укладатися за посередництва США, Китаю, країн Європи та Глобального Півдня.

Єрмак заявив, що жодних "мирних планів за 100 днів", які публікують медіа, не існує в реальності.

"Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни", - зазначив він.

Крім того, британська газета The Sunday Time опублікувала чотири сценарії завершення війни в Україні. Автори спрогнозували сценарії поразки України, "поганого миру", припинення вогню та мирного врегулювання війни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що до публікації не варто ставитися серйозно.

"Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає - поверхневий аналіз", - прокоментував він матеріал The Sunday Time.

Нагадаємо, ще до перемоги на виборах Дональд Трамп заявив, що його команда розробить план щодо України. Втім, досі він не був опублікований.

Проте низка ЗМІ публікували ймовірні версії плану Трампа. Вони включали відтермінування вступу України в НАТО, введення миротворців у так звану "буферну зону", територіальні поступки тощо.

Західні ЗМІ нещодавно писали, що нібито Трамп доручив спецпредставнику Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.