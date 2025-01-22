Експерт: Ураження російської економіки перейде в нову фазу. Мова про використання реактивних дронів

Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Я вже розумію, що наступний етап - це не наші дрони-тихоходи. Далі підуть реактивні дрони, більш велика бойова частина, і тоді буде наступна фаза враження російської економіки", - сказав він.

За словами експерта, зараз ударами Сили оборони "потрохи десь чіпляють" ВПК рф, а коли з'явиться більше спроможностей, то будуть бити більшою бойовою частиною на більшу дальність або на ту дальність, "яка нам потрібна", тому що "нам 700 км вистачає, щоб 60-70% російського ВПК більше не стало".

"Ми дуже ефективно точковими ударами досягаємо суперрезультатів. Я прогнозую, що деякі зразки реактивних дронів вже є, деякі зявляться протягом цього півріччя, а з другої половини року, думаю, ми будемо бачити серійне застосування", - зазначив Криволап.

Він не виключив, що може помилятись "на плюс-мінус три місяці".

"Але думаю, до кінця року ми побачимо серійні вироби, які будуть серйозно працювати", - зазначив експерт.

Нагадаємо, ще в липні 2024 року Militarnyi писав, що українські розробники продемонстрували льотні випробування реактивного безпілотника, що призначений для перехоплення повітряних цілей. Тоді мова йшла про реактивний дрон-перехоплювач Bullet.

Під час польоту борт розвинув швидкість близько 130 км/год. Для орієнтування у просторі безпілотник використовував камеру, схожу з тими, що використовуються у FPV-дронах.