Експерт прокоментував використання росією радянських бомбардувальників Ту-160

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Костянтин Криволап.

Він зазначив, що росіяни намагалися атакувати Одесу чотирма ракетами Х-22, але українським захисникам вдалося їх збити. Це говорить про те, що місто захищене від ворожих атак.

При цьому окупанти здійснювали пуски одразу восьми "Кинджалів" із МіГ-31К. Семеро з них було збито.

"Це говорить про те, що зважаючи на все наші партнери нам, напевно, передали, дуже обережно кажу, Patriot", - припустив Криволап.

На його думку, остання атака "показала фантастичний результат", оскільки вдалося збити велику кількість повітряних цілей.

Також експерт нагадав, що росіяни для удару по Україні піднімали не лише свої стратегічні бомбардувальники Ту-95, а й старі радянські Ту-160, чого вже не було довгий час. У таких літаків перестають працювати двигуни кожні 3 тисячі годин нальоту.

"У них 13 залишилося (Ту-160), вони можуть взяти шість ракет. А Ту-95, мабуть, вже зовсім у поганому стані", - додав він.

Криволап звернув увагу, що силова схема крила Ту-95 не розрахована на те, щоби нести щось, крім палива. А вони несуть ще по 6 тонн із кожного боку.

"Ту-95 не випускаються, двигуни до них не випускаються. Тобто у них там із засобами доставки саме Х-101 та Х-555 у них великі проблеми", - зазначив експерт.

Варто зауважити, що, за даними Defense Express, востаннє окупанти використали для атак Ту-160 18 травня 2023 року. Після цього такі літаки лише один раз спостерігалися в районі пускових рубежів над Каспійським морем, але пуски вони не робили.

При цьому міноборони рф лише двічі за весь 2024 писало про польоти Ту-160. Це, як уточнює видання, пояснюється тим, що кількість таких літаків дуже обмежена - всього у росії їх може бути близько 15, і не факт, що все у справному стані.