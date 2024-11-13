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Умєров: російські сили зростатимуть. Вони нарощують свої сили

19.11.2024 / 10:12
росія нарощує чисельність військ, створює нові бригади, натомість Україна працює над тим, щоб не дати ворогу жодної переваги.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"російські сили зростатимуть. Вони нарощують свої сили. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", - сказав Умєров.

За його словами, рф має проблеми з мобілізацією, тому використовує війська КНДР.

"Вони використовували багато людей як найманців з Африки та Азії. Тепер вони використовують КНДР. Це означає, що в них є проблеми, але вони не зупиняються. Вони зростають. Точна кількість нам відома. Це значна кількість", - заявив міністр.

Він зазначив, що Україна працює над тим, щоб створити сили для протистояння, і пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції.

"Ми працюємо над тим, щоб не дати ворогові жодної переваги", - наголосив Умєров.

Умєров
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