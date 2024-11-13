Зеленський: За тиждень росія випустила по Україні майже 140 ракет та більш ніж 600 дронів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, під час масованої атаки 17 листопада наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей.

«Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях», – наголосив він.

Глава держави зауважив, що держава-терорист вкотре хоче залякати українців відсутністю тепла та світла.

«Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло», – додав Зеленський.

Під час обстрілу України 17 листопада рф здійснила масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України.

Зокрема, окупанти застосували 210 повітряних цілей – 120 ракет повітряного, наземного й морського базування та 90 безпілотників.

Сили ППО ліквідували 144 повітряні цілі – 102 ракети та 42 БпЛА.