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Пашинський Сергій Володимирович: чи допоможе "Мрія" збройовому барону обкрадати КБ "Промінь"

30.10.2023 / 13:03
Пашинський Сергій Володимирович: чи допоможе "Мрія" збройовому барону обкрадати КБ "Промінь"
Після виходу статті, що викриває, у The New York Times де детально описується схеми, які використовувалися Сергієм Пашинським для збагачення на закупівлі зброї для української армії, і причини, через які Володимир Зеленський на початку війни був змушений звернутися до нього за допомогою, в українському суспільстві почали запитувати: невже немає більш чесних торговців зброєю, з якими може працювати наше Міністерство Оборони.

Особливо це питання стає актуальним після того, як внаслідок величезних корупційних скандалів було звільнено Олексія Резнікова, а на його місце прийшов Рустем Умєров.

Детально про цю ситуацію ми писали у матеріалі: Пашинський Сергій Володимирович: повний крах збройного барона.

Але після величезного резонансу у ЗМІ та соціальних мережах, за Сергія Пашинського заступилася ботоферма що належить "Демсокирі", яка сьогодні розкручується під брендом "Мрія".

Проект Юлії "Тайри" Паєвської та Юрія Гудименка з "Демсокіри" у форматі благодійного фонду "Мрія" стартував досить активно. Лише за останній тиждень – Івано-Франківськ, Хмельницький, перед цим Дніпро. Відкриття офісів проекту, зустрічі з активістами, презентація книги Гудименка. Юрій Гудименко, реальний військовий – бренд-фейс, особа проекту з гарними підв'язками у США.

У "Мрії" великий потенціал як у політичної сили, є одне "АЛЕ", фінансування проекту здійснюється Сергієм Пашинським, тобто весь піар Гудименка йде за рахунок тих крадених на постачаннях озброєння мільйонів доларів для української армії про які писала The New York Times у гучній статті: "Зеленський назвав його злочинцем. Тепер Україна просить його про зброю та патрони".

Головне питання, чи допоможе фінансована Сергієм Пашинським "Демсокира", вона ж "Мрія", погрозами та медійним шантажем на адресу Володимира Зеленського та Рустема Умєрова, залишитися Сергію Пашинському у списках постачальників зброї для МО, а також зберегти контроль над державним КБ "Промінь".

Пашинський, Умєров
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