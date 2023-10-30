Лубінець: росія етапувала на свою територію кримськотатарських політв'язнів

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"росія продовжує злочинну практику незаконного етапування громадян України на свою територію! За наявною в мене інформацією, першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира", - написав Лубінець у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначив омбудсмен, місцезнаходження Джеляла і стан його здоров'я невідомі: "уже декілька тижнів він не виходить на зв'язок із дружиною".

Нагадаємо, Джелял є першим заступником голови меджлісу кримськотатарського народу, який заборонено в Криму з 2016 року як "екстремістську організацію", Азіз і Асан Ахтемови - кримськотатарські активісти. "Усіх трьох затримали силові структури окупаційної адміністрації у вересні 2021 року за сфабрикованими звинуваченнями. Восени того ж року Нарімана Джеляла і братів Ахтемових додатково звинуватили у злочинах, яких вони не скоювали.