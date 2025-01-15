Washington Post: кремль заманює іноземців до своєї армії під приводом отримання освіти

Про це пише The Washington Post.

Цього місяця 32-річний електрик Бініл Бабу з південного штату Керала, став принаймні десятим індійцем, який загинув у війні проти України. Загалом на боці РФ воює близько 100 громадян Індії.

У статті наголошується, що ця смерть знову привернула увагу на використання Кремлем іноземців на передовій, що спричинило напругу у відносинах між Нью-Делі та москвою, які раніше були дуже дружніми.

Індійські чиновники повідомляють, що їхні громадяни змушені підписувати документи, які вони не розуміють. Крім того, у них забирають паспорти, а потім їх відправляють на фронт без належної підготовки.

Тоді як родичі постраждалих звинувачують агентів і соціальних медіаінфлюенсерів, які обіцяють високі зарплати за просту роботу в росії.

Своєю чергою, російська влада намагається заперечувати ці факти й обіцяє звільнити індійців з армії.