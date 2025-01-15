Рубіо: Аби російсько-українська війна закінчилася, і Київ, і москва повинні піти на поступки

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про перспективу завершення війни, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".

"Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки – і з боку російської федерації, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс", – сказав він.

Рубіо вважає, що Україна не зможе вигнати російські війська зі своєї території, водночас стверджуючи, що сили путіна не здатні захопити всю територію України.

"росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці – надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна – занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей (російські війська) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", – сказав Рубіо, додавши, що він погоджується з думкою про те, що "в України закінчуються не гроші, а українці".

За його словами, обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.

Він також заявив, що метою лідера росії владіміра путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років – а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас".

Рубіо розкритикував чинну адміністрацію США за її ставлення до конфлікту, зокрема, що за Байдена у Сполучених Штатів не було чіткої стратегії щодо війни.

Рубіо підкреслив, що наступна адміністрація США прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни росії в Україні.

"Ця війна повинна закінчитися… Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії", – наголосив Рубіо.