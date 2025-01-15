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Єрмак: Розміщення міжнародного контингенту в Україні обговорюється як частина гарантій безпеки

17.01.2025 / 13:19
Єрмак підтвердив, що розміщення міжнародного контингенту в Україні обговорюється як частина гарантій безпеки. Розмови про розміщення міжнародного контингенту в Україні, як фактор гарантії безпеки, тривають.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, пише УНН.

Єрмак повідомив, що премʼєр-міністр Великої Британії обговорював з  президентом Франції Емануелем Макроном його ініціативу про розміщення міжнародного контингенту в Україні. Утім, керівник Офісу президента не вдавався до деталей, але підтвердив, що це питання обговорюється надалі.

«Ці консультації тривають, вони є, я можу підтвердити, що такі розмови продовжуються. І дуже важливо, вони можуть стати частиною певних безпекових гарантій. Але на цьому шляху, безумовно, Україна вітає цю ініціативу президента Макрона, але дуже важливо, щоб всі деталі цього були дуже детально пропрацьовані, і кількість і розміщення і функціонал і так далі, тому що безумовно, Україні потрібні дійсно абсолютно ефективні реальні і сильні гарантії», - говорить Єрмак.

Крім того, він підкреслив, що головною гарантією безпеки для України на сьогоднішній день є повноцінне членство країни в НАТО.

Єрмак
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