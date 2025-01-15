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У парламенті зросла кількість депутатів, які прогулюють засідання та не голосують за закони

16.01.2025 / 17:27
Під час роботи XI сесії Верховної Ради зросла кількість депутатів, які прогулюють засідання та не голосують за закони.

Продуктивність роботи знизилася у 60% нардепів, йдеться в дослідженні "Вокс Україна".

"Слуга народу" втратила 3 відсоткових пункти коефіцієнта корисної дії, якщо порівняти з попередньою сесією, "Голос" - 10 пунктів, а фракція "Парламентська платформа за життя та мир" знизила свою ефективність майже на третину - із 64% до 45%.

10 депутатів мають 0% корисності через систематичні прогули або перебування під слідством.

"Депутати почали рідше з'являтися в залі, збільшився відсоток прогульників. Ми бачимо таку проблему: депутати присутні в залі, картка вставлена, але не голосують. Такий формат поведінки існував завжди, але якщо у 2019 це було 13 відсотків, то зараз - 22 відсотків. Тобто народні депутати є, але, по суті, не виконують свою задачу. Адже згідно із законодавством, депутат зобов'язаний натиснути хоча б одну кнопку", - пояснила авторка дослідження Дарія Колодяжна.

Коефіцієнт корисності депутата - це показник, який демонструє, як народні депутати голосували за реформаторські закони у Верховній Раді. Високий рейтинг мають ті, хто підтримував прогресивні зміни, низький бал - ті, хто був проти або не голосував узагалі.

Дослідники спершу визначали перелік важливих реформаторських та антиреформаторських законопроєктів. Після цього слідкували, як голосували нардепи.

Фінальний ККД рахується як відсоток отриманих депутатом балів від максимально можливої суми за весь період його каденції. 100% отримає депутат, який голосував за всі реформаторські закони й не підтримав жодного антиреформаторського.

народні депутати
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