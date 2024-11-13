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Політтехнолог: ВАКС деградує та перетворюється на типовий пострадянський суд

19.11.2024 / 12:16
Суддів ВАКС звільнять від здачі тестів на IQ та іспиту з історії України. Це призведе до їх ще більшої деградації та, як наслідок, посилить залежність від НАБУ і САП.

Про це пише політичний консультант, політтехнолог Олег Постернак.

"Сьогодні ВАКС деградує та перетворюється на типовий пострадянський суд із таким же посттоталітарним підходом. Скасування тестів на IQ та знання історії України – цілком логічне продовження цього процесу", – написав експерт.

Він зазначив, що профільний комітет Ради рекомендував до прийняття у другому читанні законопроєкт 11425-д, яким прибирається вимога про 75% прохідний бал для когнітивного тестування (IQ тест). Разом з ним у конкурсах до ВАКС не буде і тестування з історії української державності.

"Що це значить на практиці? Вища кваліфікаційна комісія суддів самостійно визначатиме, яким буде тест на IQ. Враховуючи, що нинішні судді ведуть себе не дуже мудро – скуповують лакшері авто та нерухомість, виконують вказівки НАБУ та САП – тесту або взагалі не буде, або буде дуже спрощений. Наприклад, кандидати малюватимуть картинку за номерами або розгадуватимуть ребуси", – повідомив Постернак.

Він нагадав, що нещодавно Єврокомісія заявила у тіньовому звіті, що Вищий антикорсуд стає дедалі більш залежним від НАБУ та САП, які систематичного порушують конституційні права людини. А також навів приклад юриста Ростислава Кравця, як судді ВАКС повністю заблокували на один день роботу суду.

"Нещодавно судді ВАКС перевершили самі себе – 8 листопада вони фактично оголосили страйк та вирішили у повному складі… не виходити на роботу! Усі подані того дня обвинувальні акти та клопотання залишилися не розподіленими (включаючи кримінальне провадження щодо чинного нардепа). Причина такої абсурдної поведінки – шедевральна. Виявляється, половина суддів поїхала у відрядження закордон, а друга половина взяла відпустку, щоб підготуватися до іспиту в апеляційну палату ВАКС", – написав Постернак.

Але, зрештою, на його думку, скасування тестів може піти на користь судовій системі.

"Бо як показує досвід, чим більше часу судді ВАКС заходяться у відпустках, тим більше шансів на справедливе правосуддя в країні", – підсумував експерт.

Постернак
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