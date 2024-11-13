Туск: Ніхто не зупинить путіна телефонними дзвінками

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Прем’єр Польщі стверджує, що телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку всього Заходу.

"Ніхто не зупинить путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу.

Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього", – наголосив Туск.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.