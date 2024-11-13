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Bloomberg: КНДР може надати росії ще 100 тисяч військових

18.11.2024 / 11:14
Північна Корея може перекинути до 100 000 військових для допомоги росії у війні проти України. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і москвою продовжуватиме поглиблюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, такий крок не є неминучим, а військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Bloomberg зауважило, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.

В інтерв’ю "Голосу Америки" Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 000 північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області росії й, можливо, в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців.

КНДР, Bloomberg
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