Войти | Зарегистрироваться
03:15

вторник,
19 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

МЗС Нідерландів: росія демонструє, що не має наміру припиняти свою агресію

18.11.2024 / 10:12
Представники низки держав, політики та дипломати виступили із засудженням масованої атаки росії по Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням їхні на дописи у соцмережах.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, коментуючи атаку рф по українській території, нагадала, що повномасштабне вторгнення москви в Україну становить загрозу для всієї Європи.

«Рано-вранці (17 листопада, - ред.) росія здійснила масовану атаку проти України, запустивши близько 120 ракет і 90 безпілотників, що спричинило значні руйнування критично важливої цивільної інфраструктури по всій країні. Повномасштабне вторгнення росії в Україну становить загрозу для безпеки всієї Європи», - написала вона у соцмережі Х.

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде висловив підтримку Україні на тлі масованої атаки рф.

«У той час як температура падає, а Україна наближається до 1000 днів війни, росія розпочала масовані повітряні удари по цивільному населенню, націлені, вочевидь, на енергетичну інфраструктуру. Норвегія засуджує цю незаконну війну і продовжує надавати зброю Україні і підтримувати (в боротьбі) проти російської агресії», - написав він у соцмережі Х.

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав не забувати, що атаки російського диктатора володимира путіна на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами. «Атаки на об'єкти життєзабезпечення цивільного населення, такі як електроенергія, порушують міжнародне право, зокрема Женевські конвенції. Це незаконно, аморально і вимагає (притягнення винних до – ред.) відповідальності», - зазначив він.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп наголосив, що у міру того, як наближається 1000-ий день з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, росія демонструє, що не має наміру припиняти свою агресію.

«Україна вкотре виявила силу та стійкість, відбивши цю масштабну атаку, спрямовану на енергетичну інфраструктуру. Нідерланди продовжуватимуть надавати Україні всіляку підтримку: політичну, військову, фінансову та моральну», - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів.

Брінк, Шеппс, Ейде, Велдкамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 ноября
17 ноября
16 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.