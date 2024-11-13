МЗС Нідерландів: росія демонструє, що не має наміру припиняти свою агресію

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням їхні на дописи у соцмережах.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, коментуючи атаку рф по українській території, нагадала, що повномасштабне вторгнення москви в Україну становить загрозу для всієї Європи.

«Рано-вранці (17 листопада, - ред.) росія здійснила масовану атаку проти України, запустивши близько 120 ракет і 90 безпілотників, що спричинило значні руйнування критично важливої цивільної інфраструктури по всій країні. Повномасштабне вторгнення росії в Україну становить загрозу для безпеки всієї Європи», - написала вона у соцмережі Х.

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде висловив підтримку Україні на тлі масованої атаки рф.

«У той час як температура падає, а Україна наближається до 1000 днів війни, росія розпочала масовані повітряні удари по цивільному населенню, націлені, вочевидь, на енергетичну інфраструктуру. Норвегія засуджує цю незаконну війну і продовжує надавати зброю Україні і підтримувати (в боротьбі) проти російської агресії», - написав він у соцмережі Х.

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав не забувати, що атаки російського диктатора володимира путіна на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами. «Атаки на об'єкти життєзабезпечення цивільного населення, такі як електроенергія, порушують міжнародне право, зокрема Женевські конвенції. Це незаконно, аморально і вимагає (притягнення винних до – ред.) відповідальності», - зазначив він.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп наголосив, що у міру того, як наближається 1000-ий день з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, росія демонструє, що не має наміру припиняти свою агресію.

«Україна вкотре виявила силу та стійкість, відбивши цю масштабну атаку, спрямовану на енергетичну інфраструктуру. Нідерланди продовжуватимуть надавати Україні всіляку підтримку: політичну, військову, фінансову та моральну», - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів.