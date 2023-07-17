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Посол США в Україні прокоментувала вихід рф із зернової ініціативи та обстріли Одеси

20.07.2023 / 09:10
Рішення росії негативно позначаються на мільйонах людей, які потребують допомоги.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи вихід рф із Чорноморської зернової ініціативи та обстріли Одеси.

"Ще більше актів жорстокості - на фоні того, як росія використовує продовольство як зброю, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками. Україна готова годувати світ, але бездушні рішення росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", - написала Брінк у твіттері.

зернова угода, Брінк
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