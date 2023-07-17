Діденко попередила про короткочасне похолодання

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

«Із найближчої нетипової для літа погоди – 22 липня, у суботу, на півночі пройдуть сильні дощі та похолодає до +17…+19 градусів!», – прогнозує вона.

За даними Діденко, вже в неділю погода вирівняється – опади відступлять і потеплішає.