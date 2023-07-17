Шмигаль повідомив про схвалення рішення щодо відновлення Каховської ГЕС

Про це розповів прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль.

Згідно з оголошеним планом, проект з відновлення передбачає два етапи та триватиме протягом двох років. На першому етапі будуть розроблені всі необхідні інженерні конструкції, а також буде підготовлена база для подальшого відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де знаходиться Каховська ГЕС, і буде включати фактичні будівельні роботи.

Шмигаль заявив, що Міністерство економіки буде відповідальним за координацію проекту, а державне підприємство "Укргідроенерго" виступатиме замовником робіт. Рішення щодо підготовки до відновлення було прийняте після консультацій з експертами та спеціалістами.

Відновлення Каховської ГЕС, за словами прем'єр-міністра, значно збільшить економічний потенціал України, особливо в аграрній та енергетичній сферах.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мають нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозять рятувальники.