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Шмигаль повідомив про схвалення рішення щодо відновлення Каховської ГЕС

19.07.2023 / 16:25
18 липня під час засідання уряду було схвалено рішення про початок експериментального проекту з відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яка була знищена російськими окупантами.

Про це розповів прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль.

Згідно з оголошеним планом, проект з відновлення передбачає два етапи та триватиме протягом двох років. На першому етапі будуть розроблені всі необхідні інженерні конструкції, а також буде підготовлена база для подальшого відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де знаходиться Каховська ГЕС, і буде включати фактичні будівельні роботи.

Шмигаль заявив, що Міністерство економіки буде відповідальним за координацію проекту, а державне підприємство "Укргідроенерго" виступатиме замовником робіт. Рішення щодо підготовки до відновлення було прийняте після консультацій з експертами та спеціалістами.

Відновлення Каховської ГЕС, за словами прем'єр-міністра, значно збільшить економічний потенціал України, особливо в аграрній та енергетичній сферах.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мають нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозять рятувальники.

Шмигаль
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