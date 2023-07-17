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З початку війни ДБР відкрило понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах

19.07.2023 / 15:21
Державне бюро розслідувань (ДБР) від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України відкрило понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян, пише УНІАН.

Повідомляється, що люди, які працюють у військкоматах і допомагають "ухилянтам", зуміли привласнити в сумі понад мільйон гривень, є "сірі" і "чорні" схеми, якими користуються в деяких  військоматах, а вартість "послуг" зростає.

Як повідомила представниця ДБР, "чорні" схеми - це видача "липових" довідок, оформлення інвалідності та опікунства, що не відповідає дійсності, а також організація за гроші переправки "ухилянтів" через кордон незаконним способом - через ліси, річки, в багажниках автомобілів.

Сап'ян навела приклад - резонансне кримінальне провадження щодо одеського військкома.

"За попередніми даними, він давав вказівки своїм підлеглим не призивати певних осіб. Це "сіра" схема", - сказала вона.

Сап’ян повідомила, що випадки порушень фіксувалися не тільки на Одещині, але й у Вінницькій, Черкаській, Львівській, Київській областях.

Нагадаємо, 28 червня було звільнено одеського військкома Євгена Борисова. Це сталося після гучного скандалу: журналісти знайшли в Іспанії майно його сім'ї на мільони доларів. Нерухомость та дорогі автівки були придбані вже під час повномасштабної війни.

Також стало відомо, що прокуратура почала перевірку Євгена Борисова. Були надіслані запити про міжнародну правову допомогу по цій справі до чотирьох країн.

ДБР, військомат, Сап’ян
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