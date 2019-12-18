КС забраковал законопроект о подчинении НАБУ и ДБР президенту

Об этом сообщают Интерфакс-Украина, информированный источник Украинской правды

Конституционный суд признал, что законопроект №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины не соответствует части первой статьи 157.

При этом КС признал законопроект соответствующим части второй статьи 157 и ст. 158.

То есть, суд установил, что законопроект нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти.

Напомним: депутаты направили в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон: №1013 (отмена адвокатской монополии), 1014 (право президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (предоставление народу права законодательной инициативы), 1016 (уполномоченные Верховной Рады), 1017 (уменьшение количества нардепов до 300), 1027 (лишение нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы ВР).

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