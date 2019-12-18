Убийство сына депутата Соболева: организатором преступления оказался россиянин

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник, 17 декабря.

Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресах проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления он оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Исполнитель привлек соучастника, самостоятельно определил для совершения убийства площадку у ресторана в центре Киева, где регулярно появлялся потерпевший и вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

"На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч.2 ст.15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается", - говорится в сообщении.

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