Порошенківські Кузня на Рибальскому і «Богдан моторс» у змові з керівниками МО заробили на армії 475 млн грн, — ДБР

Про це на брифінгу повідомив начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк.

Голова правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» підбурив заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Зі свого боку посадовець Міноборони дав вказівку керівникам одного із департаментів на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з вказаним ПрАТ.

Під час слідства встановлений інший факт перевищення службових повноважень заступником Міністра оборони та одним із директорів ввіреного йому Департаменту: вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «БОГДАН МОТОРС», які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України.

Нагадаємо, завод «Кузня на Рибальському» та компанія «БОГДАН МОТОРС» пов’язані з п’ятим президентом України, лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком.

Злочинними діями колишніх посадовців державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн. Під час обшуків у одного з фігурантів слідчі ДБР вилучили зброю та значну суму готівки: понад 364 тис. доларів, близько 53 тис. євро та майже 3 млн гривень.

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику Міністра оборони (2015—2019 рр.) та двом колишнім директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України. Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 4261 та ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 КК України. Також повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) ч. 4 ст. 4261 КК України.

На третьому році перебування на посаді президента Володимир Зеленський почав виконувати передвиборчі обіцянки боротися з топ-корупцією, зокрема й у системі Міноборони та армії.