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Налоговая амнистия для украинцев. Рада разблокировала подписание закона

02.07.2021 / 17:16
Верховная рада разблокировала подписание закона о так называемой налоговой амнистии для украинцев. Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом шла речь на заседании ВР.

Нардепы не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Всего в Раду внесли 11 таких проектов - №№5153-П - 5153-П-10.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, парламент принял этот законопроект в середине июня. Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет добровольной. И будет распространяться не на все деньги.

Так, Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

Источник

ВР, налоговая амнистия
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