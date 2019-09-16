Войти | Зарегистрироваться
09:59

понедельник,
16 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Финансы Экономика

Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду

16.09.2019 / 09:32
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду
Верховная Рада готовит легализацию теневых капиталов и налоговую амнистию. В Раду подан законопроект о так называемом специальном декларировании теневых средств, то есть их легализации, но с уплатой небольшого налога.

Что может произойти, если закон примут, выяснили эксперты.

Кто и сколько

Как видно из текста законопроекта, закон касается как юрлиц, так и физлиц, у которых "под матрасом" спрятано более 100 тыс. грн в пересчете на нацвалюту, с которых не уплачены налоги, например зарплата в конверте или доход от нелегальной сдачи квартиры. Чтобы узаконить эти деньги, надо их с 1 января по 31 марта 2020 г. задекларировать, уплатить 5% налога (с 100 тыс. это 5 тыс. грн), положить на счет в банк на год, и только через год они станут легальными.

То же касается декларирования недвижимости, ценных бумаг и т. д. Юрлица будут обязаны показать теневые доходы (от продажи, выполнения работ) и уплатить с них не 20% НДС и 18% налога на прибыль, как требует Налоговый кодекс, а всего 5% в сумме. Сумму менее 100 тыс. грн декларировать не нужно, считается, что она заработана законно. Не подлежат амнистии капиталы, нажитые преступным путем, а также подпадающие под закон "О предотвращении коррупции", то есть если, допустим, министр или народный депутат имел доходы от бизнеса.

За, но с оговорками

Эксперты поддерживают налоговую амнистию, но говорят, что одного закона о добровольном декларировании недостаточно.

"Нулевой отсчет наконец-то нужно установить, но, чтобы закон об амнистии капиталов начал работать, необходимы еще два закона: о всеобщем декларировании доходов граждан и о контроле за расходами, только в этом случае бизнесу и гражданам есть смысл добровольно "засветить" теневые накопления. Пока принятие этих законов отложено до 2022 года", — сказал нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в законопроекте много неясностей, например, не определено, с каких капиталов надо платить налог.

"Непонятно, обязан ли я при подаче декларации платить 5% с наследства (например, драгоценности, антиквариат), приобретенного моими родителями еще при СССР. Если да, то на каком основании, ведь государства Украина тогда не было, — анализирует Пендзин. — Также, исходя из презумпции невиновности, декларант не должен доказывать, что его накопления нажиты законным путем, это прерогатива правоохранителей. Искать им доказательства долго, трудоемко и за давностью лет часто неэффективно".

"Декларирование легко можно обойти"

Ряд экспертов говорят, что закон несовершенен и в предложенном виде работать не будет. Так, глава Украналитцентра Александр Охрименко напомнил, что подобный закон об амнистии капиталов был принят еще в 2015 году, но так и не заработал.

"Главная причина — в нем также был запрет на декларирование капиталов, нажитых преступным путем, что отпугнуло крупный и средний бизнес, — говорит Охрименко. — У правоохранителей осталась возможность возбуждения фейковых дел, по которым любой капитал может быть признан незаконным. Пока статью о невозможности амнистии "преступных" денег не изымут, закон работать не будет".

Но даже после этого декларирование легко можно будет обойти, взяв для крупной покупки кредит и быстро его погасив, этот прием давно известен в других странах. Олег Пендзин напомнил, что статья о незаконном обогащении отменена, поэтому все, что нажито до момента вступления в силу закона о легализации капиталов, является легитимным.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. При этом он добавил, что настаивает на проведении налоговой амнистии.

В свою очередь президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал о планах команды Зеленского внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой нулевой декларации.

Ранее данный вопрос поднимали премьер-министр Владимир Гройсман и Петр Порошенко в должности президента страны.

Христина Коновалова, Александр Панченко

Источник 

 

налоги, ВР, налоговая амнистия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
15 сентября
14 сентября
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.