Налоговые новшества для украинцев: какие законы примут в ближайшее время

Из них 25 инициировала партия власти, один подан президентом. 12 налоговых законопроектов определены президентом как неотложные. В их числе президентский проект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" и 11 – поданные депутатами от его фракции. Именно эти законопроекты будут рассмотрены парламентом в первую очередь. А учитывая, что они поданы наибольшей фракцией, в том, что они будут приняты, сомневаться не приходится.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев разместил на своей странице в Facebook линки на неотложные налоговые законопроекты и пригласил всех, кому небезразлична эта тема, оставлять комментарии и предлагать правки в проекты законов.

"Информационный ресурс Taxlink разместил законопроекты по вопросам публичных финансов. Ресурс позволяет комментировать акты и вносить предложения в режиме онлайн. Со своей стороны обязуюсь предложения рассмотреть и отреагировать. Приглашаю принять участие в обсуждении", – написал он.

В комментарии Данил Гетманцев подчеркнул, что правки и предложения по законопроектам также можно направлять в адрес Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (контактная информация есть на сайте rada.gov.ua).

"Мы обещали людям народовластие – теперь они могут подавать поправки к законопроектам, которые считают необходимыми. Я обязательно рассмотрю их и, если они будут обоснованными, внесу их от себя", – сказал Данил Гетманцев.

Раньше возможности напрямую предлагать поправки к законопроектам у украинцев не было.

"Возможность комментировать законопроекты, вносить конструктивные предложения раньше существовала в рамках общественных слушаний. Другой вопрос – почему это не получило поддержки у представителей реального сектора экономики или отраслей. Часто в рамках общественных слушаний брались за основу мнения "карманных" ассоциаций или лидеров общественного мнения в интересах финансово-промышленных групп или политических партий. То есть этот инструмент каким-то образом узурпировался", – говорит Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Эксперт говорит, что к законопроектам, которые будут рассматриваться парламентом IX созыва, Ассоциация пока не подавала правок, хотя у нее есть наработки по многим вопросам.

"У нас есть предложения и программы по нескольким отраслям: налоговому законодательству, саморегулированию рынка, сокращению госаппарата. И еще много идей, которые могли бы найти применение через реальные законопроекты. Но все наши предложения отправлялись в пустоту. Мы ни разу не получили обратной связи, что, мол, ваши предложения пришли – изучаем. Новая же команда дает как минимум обратную связь. Это вселяет надежду, что наши идеи не только доходят до адресатов, но и будут рассмотрены. Я считаю, что участвовать в законопроектах должны люди из отрасли. Люди, которые ведут свою деятельность в секторе, имеют право голоса, как минимум. А еще лучше, чтобы этот голос был главенствующим в принятии решений", – говорит Руслан Соболь.

К каким же изменениям стоит готовиться налогоплательщикам в ближайшее время?

Появится единый счет налогоплательщика

Законопроектами №№1049 и 1051 предусмотрено введение единого счета для уплаты налогов и сборов, а также взноса на обязательное государственное социальное страхование. Предполагается, что единый счет будет открываться по желанию налогоплательщика Государственной казначейской службой. Все налоги и сборы (кроме НДС и акциза на бензин и спирт) можно будет уплатить с этого счета через электронный кабинет. Предполагается, что предпринимателям так проще будет рассчитываться с государством, сократится вероятность ошибочно либо чрезмерно начисленных налогов и других обязательных платежей.

Урегулируют рынок небанковских финансовых услуг

По мнению многих экономистов, в том числе зарубежных, в отличие от рынка банковских услуг, который за последнее время претерпел много позитивных изменений, рынок небанковских финансовых услуг до сих пор остается непрозрачным и не слишком цивилизованным, а клиенты этих услуг – незащищенными. И при этом сложная система разрешительной документации приводит к существенному удорожанию небанковских услуг. Законопроект №1069, касающийся усовершенствования функций по государственному регулированию рынков небанковских финансовых услуг, пытается решить только часть проблем этого рынка: "прекращение дублирование функций национальных регуляторов по лицензированию, контролю и надзору, упрощению и прозрачности принятия управленческих решений в этой сфере, улучшение условий ведения бизнеса с одновременным усилением ответственности субъектов рынка", как говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект наконец упраздняет Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере рынков финансовых услуг (о целесообразности такого шага говорилось давно). Функции этого регулятора будут разделены между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Существенно увеличиваются штрафы для участников рынка. Например, за нераскрытие информации (неполное, несвоевременное и т.д.) теперь будут штрафовать не на 20-50, а на 200-500 необлагаемых минимумов. За нарушение рыночного законодательства – на 2000-5000 необлагаемых минимумов, и т.д.

Одновременно этим законопроектом подготавливается почва для введения накопительного пенсионного страхования – упоминанием о таком виде пенсионного обеспечения дополняются соответствующие законы, на него распространяются многие нормы, действующие для фондового рынка.

Законопроект №1085 призван решить еще целый пласт проблем рынка небанковских финансовых услуг. В частности, существенно повысить защиту прав потребителей этих услуг и ужесточить требования к финучреждениям. Фактически в части предоставления услуг на небанковские финучреждения будет распространяться законодательство, которое существует сейчас для банков.

Кроме того, все финансовые учреждения обязаны будут предоставлять клиентам реальную финансовую информацию. Например, реальный размер процентной ставки по кредитам и депозитам, который потребитель получит после вычета всех взимаемых финучреждением платежей.

Введут институт авторизованных экономических операторов (АЭО)

Проект закона №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов" предусматривает, что предприятия, задействованные в международной цепочке поставки товаров (производители, перевозчики и экспедиторы, таможенные брокеры и т.д.) и сумевшие доказать свою законопослушность и надежность, смогут получать "авторизацию АЭО", которая будет давать им право на упрощенные таможенные процедуры.

"Статус АЭО подтверждает высшую степень доверия таможни к предприятию и, как следствие, дает возможность применять наибольший перечень специальных упрощений и пользоваться преимуществами при осуществлении таможенных формальностей в отношении товаров, которые перемещаются такими предприятиями", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторизация будет предоставляться (бесплатно и бессрочно) тем предприятиям, которые смогут доказать, что в своей деятельности соблюдают требования таможенного и налогового законодательства, что ведут надлежащий бухгалтерский учет и документооборот, должностные лица имеют достаточный уровень компетенции, а само предприятие финансово устойчиво и соответствует стандартам безопасности и надежности.

Институт авторизированного экономического оператора существует в странах Евросоюза. Введение АЭО в Украине было предусмотрено Соглашением между Украиной и ЕС, но до сих пор не реализовано.

От Португалии до Украины – с одной "бумажкой"

Законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы" должен помочь гармонизировать украинское таможенное законодательство со стандартами ЕС и упростить украинским импортерам и экспортерам таможенное оформление. О необходимости такого закона говорил в интервью сайту "Сегодня" глава Таможенной службы Украины Макс Нефьодов.

"Когда он будет принят, он позволит бизнесу с одним унифицированным документом ехать, условно говоря, от Португалии до Украины. И это не только ускоряет и упрощает работу для бизнеса, поскольку не надо менять бумажки каждый раз, но и дает большую возможность контроля. Чтобы не было такого, что из Польши выехали айфоны, а в Украину доехал пластилин или керамическая плитка. Если у вас единая декларация, которая прослеживается на всем протяжении маршрута, с такими нарушениями бороться, конечно, значительно проще", – сказал тогда, в частности, Макс Нефьодов.

После принятия этого закона и запуска национального модуля новой компьютеризированной транзитной системы предприниматели смогут перемещать товары, используя единую таможенную декларацию и единую гарантию, от страны-отправителя до страны назначения через все государства, подписавшие Конвенцию о процедуре общего транзита без задержек.

Заставят продавцов выйти из тени с помощью… покупателей

Но не "пряниками" едиными новая власть намерена менять экономическую ситуацию в стране. Ряд законопроектов предусматривают ужесточение наказания для нарушителей законов и правил.

Так, законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", с одной стороны, предлагают упростить жизнь торговцам, которые не выполняли требования закона в силу невысоких доходов, а с другой стороны – существенно ужесточают наказания для "теневиков".

Прежде всего, помимо обычных регистраторов расчетных операций (РРО) законопроект вводит программные регистраторы. То есть "узаконивает" специальные программы для смартфонов, которые будут выполнять те же функции, что и обычные РРО. Те торговцы, для кого приобретение РРО слишком дорого, теперь смогут фиксировать свои операции в "виртуальном" регистраторе. Данные будут передаваться на фискальный сервер контролирующего органа и таким образом выйдут из "тени".

Одновременно вырастут штрафы. Так, если раньше продавец, попавшийся впервые на проведении расчетов без чека, мог отделаться штрафом в 1 (одну) гривню, теперь ему придется заплатить сразу 150% стоимости товара, проданного без чека. За повторное такое же нарушение сейчас полагается штраф не менее 50 необлагаемых минимумов – будет не менее 100 минимумов. За ненапечатанную контрольную ленту был штраф 10 минимумов – стал 50, за отсутствие на чеке марки бензина штрафовали на 5 минимумов – будут на 50, за "перенастройку" РРО наказывали на 10 необлагаемых минимумов – будут на 500, и т. д.

Но высокие штрафы – это не все, чего придется бояться "серым" и "черным" продавцам. Этими же законопроектами вводится практика мотивирования покупателей жаловаться на продавцов – нарушителей закона. Покупателю, который доказал факт нарушения закона продавцом, будут возвращать 100% стоимости товара или услуги, приобретенной у этого продавца. Думается, недостатка в желающих получить товар по факту бесплатно не будет.

Упростят отчетность по соцвзносу и налогу на доходы физлиц

Законопроекты №№1057 и 1072 – о внесении изменений в законы насчет отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное соцстрахование и налогу на доходы физлиц – разработаны для упрощения и унификации налоговой отчетности, как говорится в пояснительных записках к ним.

"В большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам. Учитывая указанное, объединение отчетности по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков – страхователей (предприятий и самозанятых лиц)", – указано в документе.

Упростят реструктуризацию "плохих" кредитов

После финансового кризиса и "банкопада" 2015-2016 годов на балансе финансовых учреждений до сих пор висят непогашенные и не работающие кредиты. Они составляют более 50% общего кредитного портфеля украинских банков, а в государственных банках их часть превышает 71% (414,9 млрд грн). Законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию процедуры финансовой реструктуризации" ставит целью урегулировать законодательные сложности, которые мешали банкам быстрее и эффективнее проводить реструктуризацию таких кредитов. В частности, предполагается, что принятие этого законопроекта позволит более широко применять процедуру внесудебного урегулирования отношений с должниками.

Александра Романюк

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