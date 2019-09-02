Сколько на самом деле зарабатывают украинцы и на сколько выросли зарплаты в Украине за последние полгода

Зарплаты украинцев продолжают расти, об этом говорят данные Госслужбы статистики. Но эксперты рынка труда говорят, что на самом деле заработки во многих отраслях больше, так как статистика не учитывает теневых зарплат. Сколько на самом деле зарабатывает средний украинец, выяснили эксперты.

Каждый третий, работающий по найму, довольствуется относительно небольшой зарплатой в 6000 грн (это без вычета налогов, составляющих почти 1200 грн), каждый четвертый зарабатывает до 10 000 грн, каждый пятый имеет до 15 000 грн и каждый шестой — более 15 000 грн. На минзарплату согласен трудиться лишь один работник из 15. По регионам картина отличается: самые высокие заработки традиционно в Киеве, здесь не только средняя зарплата почти в 1,5 раза выше средней по стране и равна 15 650 грн, но и тех, кто имеет в месяц 15 000 и более — почти 30%. Меньше всего платят на Кировоградщине — 8574 грн/мес., в Черновицкой, Тернопольской и Черниговской областях зарплаты больше от символических 4 грн до 110—116 грн. По отраслям самые высокие заработки у финансистов — 18 107 грн, самые низкие в общепите и отельном бизнесе — 6876 грн. Впрочем, Госстат предупреждает, что учитывает зарплаты только на предприятиях-юрлицах, насчитывающих более 10 чел., и не охватывает более мелкие фирмы и физлиц-предпринимателей. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценивает, что статистикой учтено менее половины трудоспособного населения, да и часть оформленных в штат работников получают не только зарплату, но и доплату в конвертах.

"Левый" карман

По оценке Минфина, доля теневой экономики в Украине составляет около 35% от реальной, поэтому, как утверждает Пендзин, к рассчитанной статистикой средней зарплате смело можно добавить те же 35%, или около 3800 грн в конвертах.

"То есть среднестатистический работник получает ныне не 10 783 грн, а более 14 тыс. грн, — уверен Пендзин. — Но доля "тени" высокая в малом и среднем бизнесе и отсутствует в бюджетных структурах и на крупных частных предприятиях. Крупный бизнес стимулирует своих ценных сотрудников, например, выплатой дивидендов, которые в зарплатной статистике не учитываются".

С ним согласен и экономист Иван Никитченко, который говорит, что реальные зарплаты у тех, кто получает их в конверте, зависят от региона и сферы деятельности. Самая высокая доля "тени", доходящая до 2/3 заработанного и более, — в строительстве, агросекторе, отельном бизнесе, торговле. Например, по статистике средняя зарплата в строительстве равна 9208 грн, но в одной из стройкомпаний Киева нам сообщили, что каменщик, бетонщик, электрик зарабатывает до 30 000 грн в месяц, а даже подсобный рабочий — до 15 тыс. До 80—100% составляет теневая зарплата в рыночной торговле и мелком сервисе (ремонт быттехники, перевозка и сборка мебели на дому), где работники часто даже не оформлены.

Деньги — главное у 79% искателей места

Эксперты рынка труда в Украине говорят, что главное требование при выборе работы — привлекательная зарплата и бонусы. Как рассказала нам HR-эксперт Rabota.ua Татьяна Пашкина, в мире это актуально для 60% соискателей места, а в Украине — для 79%, это первое место в Европе. Для сравнения: в Швеции размер заработка в первую очередь интересует лишь 40% соискателей.

"Удивляться не стоит, так как наша зарплата — самая низкая в странах Европы, — говорит Пашкина. — Даже в Киеве она почти втрое ниже, чем средняя в ЕС (42 000 грн в пересчете). За последние полгода в Украине разрыв между ожиданиями работников и предложениями работодателей достиг рекордных 16% — это вдвое больше, чем в декабре 2018 г. Главные причины — влияние политики на экономику, отложенный спрос на смену места работы, рост тарифов, инфляция".

Пашкина отметила, что ежеквартально многие работодатели прибавляют по 500—800 грн своим сотрудникам, чтобы не заставить их искать новое место работы, и эта тенденция в 2019 г. сохранится.

Христина Коновалова, Александр Панченко

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