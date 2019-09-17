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Проект госбюджета-2020: экономисты поделились первыми впечатлениями

17.09.2019 / 09:19
Проект госбюджета-2020: экономисты поделились первыми впечатлениями
Кабмин 15 сентября презентовал главный финансовый документ страны, который рассчитан исходя из повышенной минимальной заработной платы.

В нем, в частности, предлагается увеличить расходы на здравоохранение и образование.

Учитывая провал по наполнению доходной части текущего бюджета, журналисты поинтересовались у экономистов, насколько реалистичны задачи, которые поставило перед собой новое правительство на 2020 год.

Экономист Александр Охрименко отмечает: госбюджет на следующий год сводился по тому же принципу, что и текущий. Поэтому допущенные в этом году ошибки неизбежны.

"Вместо того чтобы подсчитать, сколько получим реальных доходов, и исходя из этого посчитать реальные расходы, они просчитали расходы, а потом подогнали доходы", – сказал он.

По такому же принципу, считает Охрименко, был определен и курс доллара в бюджете на следующий год – 28,2 грн/долл, который, как отмечали ранее финансисты, чреват невыполнением текущего бюджета.

"Курс просчитали с конца. Чтобы баланс совпал, посчитали доходы и расходы, не хватает импортного НДС – посчитали, какой нужно курс, чтобы они и по импорту НДС закрыли [бюджет]", – отметил экономист.

По словам экономиста Алексея Плотникова, предложенный госбюджет нельзя назвать социальным.

"Это оправдывается высоким рейтингом президента, авансовым высоким рейтингом правительства – поэтому сейчас можно делать что угодно, но это спокойно воспримут граждане <…> Скорее всего, деньгу пойдут на диджитализацию, чего не было раньше", – отметил экономист.

Как и предыдущий, предложенный документ сориентирован больше на безопасность и оборону, а расходы на социальную сферу будут, скорее всего, сокращаться, предполагает эксперт.

"Эти сокращения – в плоскости задекларированной либеральной, либертарианской модели, где государство сокращает свои функции, где государство все меньше опекает граждан... Это не признак социального государства, но власть провозгласила именно такое свое видение", – резюмировал Плотников.

Напомним, что в пятницу, 20 сентября, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной Раде Украины.

Проект госбюджета-2020 предусматривает доходы в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,170 трлн грн.

На сферу обороны и безопасности Украины на 2020 годпланируется выделить почти 246 млрд грн. Кабмин в проекте госбюджета предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий и рост минимальной зарплаты на 550 грн – до 4723 грн с 1 января 2020 года.

Евгения Давыденко

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расходы, Госбюджет, экономисты
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