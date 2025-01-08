Сибіга: Рішення про надання Україні ракет Taurus може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD, передає Укрінформ.

«Ми маємо наразі сконцентруватися на швидких поставках», - сказав дипломат, висловивши сподівання на ухвалення «сильних рішень» з боку союзників, зокрема, зняття обмежень не застосування далекобійної зброї.

Міністр переконаний, що надання Німеччиною ракет Taurus могло би суттєво вплинути на ситуацію. «Рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus є одним із тих елементів, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою… У поєднанні з іншими системами вони насправді можуть бути тим фактором, який докорінно змінить ситуацію на полі бою», - підкреслив Сибіга.

При цьому він наголосив, що в аспекті використання далекобійної зброї йдеться винятково про військові об’єкти на території рф.

На запитання щодо суперечки в німецькому уряді з приводу виділення додаткових 3 млрд євро на зброю для України Сибіга відповів дипломатично: «Україна вітає будь-який додатковий внесок, який вже сьогодні сприяє зміцненню наших можливостей».

Він закликав не забувати, що в Україні нині вирішується майбутнє та безпека Європи, формується майбутня архітектура безпеки, а також звернув увагу на спроби росії використати політичні процеси, які наразі відбуваються у багатьох країнах, собі на користь.

«Ми зробимо все, щоб війна закінчилася якомога швидше», - запевнив міністр і висловив переконання, що досягнення «справедливого, стійкого, всеосяжного та тривалого миру» є не лише бажанням українського народу, а й у глобальних інтересах.

Говорячи про інавгурацію Дональда Трампа, Сибіга назвав період після 20 січня «шансом, динамікою, додатковою можливістю для України» прискорити досягнення миру. Він переконаний, що це спільна мета України та Сполучених Штатів і що погляди на досягнення цієї мети збігаються.

Український дипломат не відповів прямо на запитання, як він оцінює скептицизм Трампа щодо можливого вступу України в НАТО та планування ним зустрічі з російським очільником володимиром путіним. Україна, за словами Сибіги, вітатиме будь-які «дієві гарантії» безпеки та будь-яку підтримку на шляху до НАТО.

Сибіга зазначив, що дипломатія і ситуація на полі бою доповнюють і підсилюють одне одного, є паралельними треками. Формула «мир через силу» є фокусом для української проактивної дипломатії. Отже, підсумував міністр, Україна потребує саме зараз зміцнення своїх військових потужностей.

Треба підвищити для росії ціну її війни, сказав він і згадав серед інструментів санкції, заморожування активів і, знову ж таки, зняття обмежень на використання далекобійної зброї. Всі ці заходи дадуть потрібний ефект.

Сибіга підтвердив, що Курська операція має дати Україні кращу політичну відправну точку для можливих переговорів.