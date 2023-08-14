Мінфін Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

"Україна має виграти цю війну. Тому частина нашої відповідальності полягає в тому, щоб стійкість України завжди переважувала жорстокість, що виходить із путінської війни. Федеральний уряд хоче зробити все, що в його силах, для зміцнення військового потенціалу України", - сказав Лінднер на спільній пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Говорячи про питання передання Україні ракет Taurus, Лінднер зазначив, що застосовується звичайна процедура, і Німеччина обговорить зі своїми союзниками, "що необхідно і що можливо".

"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу - як і я особисто, то я сподіваюся, що це питання скоро, дуже скоро проясниться", - сказав він.