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Мінфін Німеччини підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

15.08.2023 / 09:10
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який перебуває з візитом у Києві в понеділок, заявив, що підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus і сподівається, що "скоро це питання проясниться".

"Україна має виграти цю війну. Тому частина нашої відповідальності полягає в тому, щоб стійкість України завжди переважувала жорстокість, що виходить із путінської війни. Федеральний уряд хоче зробити все, що в його силах, для зміцнення військового потенціалу України", - сказав Лінднер на спільній пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Говорячи про питання передання Україні ракет Taurus, Лінднер зазначив, що застосовується звичайна процедура, і Німеччина обговорить зі своїми союзниками, "що необхідно і що можливо".

"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу - як і я особисто, то я сподіваюся, що це питання скоро, дуже скоро проясниться", - сказав він.

Taurus, Лінднер
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