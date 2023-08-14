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Британська авіація перехопила російські бомбардувальники на північ від Шотландії.

15.08.2023 / 14:21
Військово-повітряні сили Великої Британії вранці в понеділок підняли винищувачі швидкого реагування Typhoon через проліт двох російських протичовнових літаків Ту-142 на північ від Шотландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило британське Міністерство оборони.

Як зазначається, британська авіація перехопила російські бомбардувальники, які використовуються для розвідки та протичовнової боротьби, в міжнародному повітряному просторі в межах північної зони патрулювання НАТО.

Також у повітря підняли танкер Voyager, який залишався там протягом вильоту, аби забезпечити дозаправку Typhoon.

"Дуже приємно усвідомлювати, що ми змогли здійснити успішне перехоплення, зберігши цілісність повітряного простору Великої Британії і НАТО", – цитує британське Міноборони одного з пілотів британських винищувачів.

Як пояснює відомство, російські військові літаки, що входять до регіону польотної інформації Британії, можуть становити небезпеку для інших літаків, оскільки часто ігнорують авіадиспетчерів і не сигналізують про перебування в повітряному просторі.

Британія, літаки, Typhoon
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