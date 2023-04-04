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Серед російських військових надзвичайно висока кількість смертей через вживання алкоголю, - розвідка

03.04.2023 / 18:30
27 березня у російських новинах з'явилося повідомлення про надзвичайно високу кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

Про це повідомляють у розвідці Британії.

Серед інших причин загибелі солдат розвідка виділяє неналежне поводження зі зброєю та мало тренувань, дорожньо-транспортні пригоди і переохолодження. російські командири також вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності.

В огляді також зазначають, оскільки пияцтво є досить поширеним в російському суспільстві, воно довгий час розглядалося як нормальна частина військового життя, навіть під час бойових дій.

росія, Британія
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