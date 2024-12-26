Стармер: Країнам Заходу необхідно подвоїти свою рішучість у контексті допомоги Україні

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МЗС Литви: Перебуваємо в тісному контакті з партнерами щодо інциденту з електрокабелем
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Politico: росія може напасти на Естонію, щоб змусити НАТО втрутитися у відповідь
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Стало відомо, скільки Латвія передала Україні конфіскованих автомобілів
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МЗС Британії: Зеленський має рацію, атаки росіян по Україні – це не по-людськи
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Мінстратегпром: Постійно працюємо над тим, щоб полегшити умови для українських виробників озброєння
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Посол США: Для підтримки діяльності та розширення українські підприємства отримали $74 млн від USAID
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У Раді зареєстровано законопроєкт щодо європейських стандартів продажу продуктів
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Експерт: Завдяки ефективному стримуванню росії у Чорному морі, порти України за рік наростили обсяги експорту
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УДП звернулося до Кабміну з проханням залишити тарифи на вантажоперевезення Укрзалізницею без змін
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FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.Последние новости рубрики
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