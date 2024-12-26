МЗС Британії: Зеленський має рацію, атаки росіян по Україні – це не по-людськи

"путін обрав Різдво для завдання удару по безневинних мирних жителях України. Зеленський має рацію, це не по-людськи. Наші думки з українським народом. Ми будемо поруч із ним у цей день і щодня", - написав міністр у соцмережі Х.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, під час останньої масованої атаки рф застосувала понад 70 ракет різних видів, ціллю була енергетика, ППО вдалося збити понад 50 ракет, проте є влучання.

Зеленський наголосив, що путін свідомо обрав Різдво для атаки.