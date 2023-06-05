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МО Британії: росія посилює репресії через використання синьо-жовтих кольорів

05.06.2023 / 12:16
Все частіші репресії, що проводить держава-агресорка російська федерація через використання синьо-жовтих кольорів, підкреслюють невпевненість серед російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter.

У відомстві зазначили, що деякі представники місцевих російських силових структур, ймовірно, інтерпретують російське "драконівське законодавство воєнного часу" так, що публічна демонстрація синьо-жовтих предметів заборонена, оскільки може свідчити про приховану підтримку України.

Зокрема, у розвідці Великої Британії нагадали, що в росії 9 травня 2023 року заарештували працівника будинку для літніх людей, що одягнув синьо-жовту куртку на роботу. Також у волхові під санкт-петербургом нещодавно військовослужбовці національної гвардії росії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який виявився прапором повітряно-космічних сил росії.

Як зазначили в британській розвідці, такі репресії вказують на невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі.

"Критика арештів пролунала з неочікуваного боку – з боку ультранаціоналістичної, провоєнної ліберально-демократичної партії. Власна символіка партії містить жовтий колір на синьому тлі", – звернули увагу в розвідці Великої Британії.

росія, Міноборони, Британія
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