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Коваленко: російський ВПК зміг наростити виробництво ракет

04.06.2023 / 13:20
російський військово-промисловий комплекс зміг наростити виробництво ракет, хоча й не набагато.

Таку заяву зробив в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає Укрінформ.

За його словами, це стало можливим за рахунок того, що в росії налагоджений процес контрабанди краще, ніж це було на початок повномасштабного вторгнення.

"На жаль, але росія знаходить шляхи забезпечення себе необхідними запчастинами. Не завжди вони високотехнічні, високотехнологічні. Часом вони за характеристиками відстають від тих, які спочатку використовували, але дозволяють тимчасово замінити і хоча б зберегти якийсь функціонал завдання ударів. Разом із цим не зберігаючи такі характеристики, як точність", – пояснив експерт.

Він також наголосив, що "високоточні" ракети рф і раніше мали значно більше відхилення за характеристиками, ніж заявлялося відкрито. У ракет Х-101 або "Калібр", згідно з характеристиками, допустиме відхилення – 5-7 метрів від цілі, проте в 2022 році воно часом складало до 50 метрів. Зараз "Калібри" і Х-101 можуть відхилятися і на більшу відстань.

"Але тим не менш, ці ракети виробляються", – зазначив Коваленко.

Коваленко
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