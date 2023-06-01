Войти | Зарегистрироваться
19:43

суббота,
03 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Washington Post: У Байдена зростає бажання переступати “червоні лінії” путіна

02.06.2023 / 18:30
У президента Сполучених Штатів Джо Байдена зростає бажання переступати “червоні лінії”, про які говорить володимир путін.

Про це пише американська газета The Washington Post, зазначаючи, що Вашингтон продовжує озброювати Київ для боротьби у війні.

Минулого місяця рішення Байдена допомогти Україні отримати винищувачі F-16 ознаменувало черговий перетин російської “червоної лінії”, яка, за словами путіна, трансформує війну і втягне Вашингтон і москву в прямий конфлікт.

Попри апокаліптичні попередження диктатора, Сполучені Штати поступово погодилися розширити арсенал України ракетами Javelin і Stinger, пусковими установками HIMARS, сучасними системами протиракетної оборони, безпілотниками, гелікоптерами, танками M1 Abrams і, незабаром, винищувачами четвертого покоління.

«Ключовою причиною ігнорування погроз путіна, за словами американських чиновників, є динаміка, яка спостерігається з перших днів війни: диктатор не дотримався своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні», – пише WP.

Підкреслюється, що блеф путіна дав американським і європейським лідерам певну впевненість у тому, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків. Але до якої міри такий підхід працюватиме – залишається таємницею.

«росія стільки разів знецінювала свої “червоні лінії”, заявляючи, що певні речі будуть неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо, де ця “червона лінія”. Вона в голові однієї людини і може змінюватися щодня», – сказав Максим Саморуков, експерт з питань росії в Фонді Карнегі.

Американські чиновники кажуть, що керування ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена і його зовнішньополітичних радників.

Вирішуючи, які нові системи озброєнь надати Україні, вони зосереджуються на чотирьох ключових факторах, кажуть посадовці.

«Чи потрібна вона їм? Чи можуть вони це використовувати? Чи є вона у нас? Якою буде реакція росії?», – сказав один з чиновників Держдепартаменту.

Він сказав, що небажання росії вживати заходів у відповідь вплинуло на оцінку ризиків держсекретарем Ентоні Блінкеном, який був впливовим голосом, що заохочував адміністрацію і союзників США робити більше для підтримки України.

Як і Блінкен, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги надання Україні більш летального озброєння переважають ризики ескалації, і, за словами представника Білого дому, він багато працював з європейськими союзниками над наданням Україні винищувачів F-16.

Байден, путін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 июня
2 июня
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.