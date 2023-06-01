Washington Post: У Байдена зростає бажання переступати “червоні лінії” путіна

Про це пише американська газета The Washington Post, зазначаючи, що Вашингтон продовжує озброювати Київ для боротьби у війні.

Минулого місяця рішення Байдена допомогти Україні отримати винищувачі F-16 ознаменувало черговий перетин російської “червоної лінії”, яка, за словами путіна, трансформує війну і втягне Вашингтон і москву в прямий конфлікт.

Попри апокаліптичні попередження диктатора, Сполучені Штати поступово погодилися розширити арсенал України ракетами Javelin і Stinger, пусковими установками HIMARS, сучасними системами протиракетної оборони, безпілотниками, гелікоптерами, танками M1 Abrams і, незабаром, винищувачами четвертого покоління.

«Ключовою причиною ігнорування погроз путіна, за словами американських чиновників, є динаміка, яка спостерігається з перших днів війни: диктатор не дотримався своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні», – пише WP.

Підкреслюється, що блеф путіна дав американським і європейським лідерам певну впевненість у тому, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків. Але до якої міри такий підхід працюватиме – залишається таємницею.

«росія стільки разів знецінювала свої “червоні лінії”, заявляючи, що певні речі будуть неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо, де ця “червона лінія”. Вона в голові однієї людини і може змінюватися щодня», – сказав Максим Саморуков, експерт з питань росії в Фонді Карнегі.

Американські чиновники кажуть, що керування ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена і його зовнішньополітичних радників.

Вирішуючи, які нові системи озброєнь надати Україні, вони зосереджуються на чотирьох ключових факторах, кажуть посадовці.

«Чи потрібна вона їм? Чи можуть вони це використовувати? Чи є вона у нас? Якою буде реакція росії?», – сказав один з чиновників Держдепартаменту.

Він сказав, що небажання росії вживати заходів у відповідь вплинуло на оцінку ризиків держсекретарем Ентоні Блінкеном, який був впливовим голосом, що заохочував адміністрацію і союзників США робити більше для підтримки України.

Як і Блінкен, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги надання Україні більш летального озброєння переважають ризики ескалації, і, за словами представника Білого дому, він багато працював з європейськими союзниками над наданням Україні винищувачів F-16.