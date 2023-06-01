Наливайченко: російська ядерна зброя для лукашенка – це пояс шахіда

Про це сказав нардеп та колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Погрожують ядерною зброєю путін, медвєдєв та ще дві-три особи з путінського оточення, і лукашенко приєднався, одягнувши цей пояс шахіда, а зовсім не пасок безпеки. Чому? По-перше, розповсюдження ядерної зброї росією на територію білорусі – черговий міжнародний злочин. Однак це ще є ударом і по Китаю, союзником якого себе виставляв путін та росія", – сказав він.

Наливайченко додав, що Китай та Індія неодноразово вимагали від росії не використовувати та не розповсюджувати ядерну зброю на території інших країн. москва цим знехтувала.

"Другий момент – ця зброя залишається російською зброєю під керівництвом рф. лукашенко збрехав у друге, бо ніякої ядерної зброї він не отримає, вона буде у руках путіна. І третій момент, важливо розуміти, що антипутінська коаліція країн, які володіють ядерною зброєю стримування, ставляться до всіх цих погроз дуже скептично, але все перевіряють і відстежують. А свою зброю стримування розвантажили та підготували для можливого застосування у відповідь або знищення ядерних боєголовок на території рф. Як ви думаєте, випадково чи ні саме зараз заплановані у Німеччині найбільші авіаційні навчання всіх країн-членів НАТО? Натівська авіація готується, щоб жодна ядерна ракета не вилетіла, щоб ядерні ракети путіна і залишилися на тих територіях, де розташовані", – пояснив Наливайченко.