Литва пропонує Альянсу запропонувати Україні компенсацію за нездатність надати їй членство в НАТО

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові.

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері в НАТО. Ми маємо знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повне членство в НАТО нині", - зазначив він.

За його словами, в умовах, коли міжнародні партнери розуміють, що не можуть запропонувати Україні членство в Альянсі під час війни, необхідно знайти достатні гарантії безпеки, включно з військовою та політичною підтримкою, а також інституційні рамки для тіснішого співробітництва між Україною та НАТО.

Литовський лідер вважає, що на вільнюському саміті НАТО обов'язково обговорюватимуть, зокрема, післявоєнну ситуацію в Україні і, зокрема, зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

"Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо зважаючи на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", - додав Науседа.