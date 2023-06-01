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Литва пропонує Альянсу запропонувати Україні компенсацію за нездатність надати їй членство в НАТО

02.06.2023 / 15:25
Україні має бути запропонована компенсація за те, що НАТО поки що не може запросити її стати своїм повноправним членом.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові.

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері в НАТО. Ми маємо знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повне членство в НАТО нині", - зазначив він.

За його словами, в умовах, коли міжнародні партнери розуміють, що не можуть запропонувати Україні членство в Альянсі під час війни, необхідно знайти достатні гарантії безпеки, включно з військовою та політичною підтримкою, а також інституційні рамки для тіснішого співробітництва між Україною та НАТО.

Литовський лідер вважає, що на вільнюському саміті НАТО обов'язково обговорюватимуть, зокрема, післявоєнну ситуацію в Україні і, зокрема, зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

"Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо зважаючи на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", - додав Науседа.

НАТО, Литва, Науседа
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