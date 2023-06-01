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18:30
Bild: У Німеччині закрили 4 російських консульства
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17:28
Майже 80% українців у Польщі працевлаштовані, - дослідження
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15:25
Макрон допустив, що путіна, можливо, не вдасться заарештувати й видати МКС
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13:19
путін не поїде на церемонію інавгурації переобраного президента Туреччини
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12:17
рф не погодилася дотримуватись плану МАГАТЕ для захисту тимчасово окупованої ЗАЕС
- 18:30
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12:17
Марченко: Волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків
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16:26
Чернишов: Нафтогаз досяг домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації єврооблігацій
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11:15
НКРЕКП ухвалила рішення скасувати чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу
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18:30
Лупоносов: Повернення ПДВ на пальне може спровокувати різкий стрибок цін
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В Україні відкриють офіс найбільшого виробника зброї
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34
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