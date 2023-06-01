Bild: У Німеччині закрили 4 російських консульства

Федеральне міністерство закордонних справ оголосило про закриття чотирьох консульств росії у Німеччині, передає Bild.

Нещодавно москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у росії. Тож Берлін вирішив провести контрзаходи - МЗС ухвалило рішення про закриття консульств рф на території держави.

До кінця року німецька сторона дозволила продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен).

Тим часом у росії генеральні консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську мають бути закриті. Продовжать роботу лише посольство у москві та генконсульство у санкт-петербурзі.