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Bild: У Німеччині закрили 4 російських консульства

01.06.2023 / 18:30
Федеральне міністерство закордонних справ оголосило про закриття чотирьох консульств росії у Німеччині

Федеральне міністерство закордонних справ оголосило про закриття чотирьох консульств росії у Німеччині, передає Bild.

Нещодавно москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у росії. Тож Берлін вирішив провести контрзаходи - МЗС ухвалило рішення про закриття консульств рф на території держави.

До кінця року німецька сторона дозволила продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен).

Тим часом у росії генеральні консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську мають бути закриті. Продовжать роботу лише посольство у москві та генконсульство у санкт-петербурзі.

Німеччина
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