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У Зеленского готовят несколько увольнений – источники

22.04.2020 / 14:21
Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршина и заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.

Об этом сообщили собеседники близкие к Офису президента

По словам источника УП, Апаршина неизвестно куда перенаправят, а Коваленко переведут в Кабмин.

Коваленко планируют назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Вместо Коваленко в ОП должны назначить ветерана военной разведки Романа Машовца.

Сейчас указов об увольнении Коваленко и Апаршина на сайте президента нет.

Апаршин также возглавляет директорат по вопросам национальной безопасности и обороны ОП.

Напомним, Апаршин был советником по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского во время выборов.

Коваленко была назначена еще в сентябре 2019 года. До этого она была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг. Также она председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации. Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

Источник

увольнение, Зеленский, Апаршин, Коваленко
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