Зеленский вносит представление об увольнении Луценко

Об этом во время брифинга во вторник, 11 июня, заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"То о чем давно говорил глава государства. Внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

"Есть юридическая позиция, связанная с тем, несмотря на изменения в законе о прокуратуре, о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят, что генпрокурором может быть лишь человек, имеющий юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, поэтому соответственно он должен иметь как юридическое образование так и соответствующий опыт в сфере права", - пояснил Рябошапка.

Он отметил, что у Луценко такого опыта нет.

Представление уже получено Верховной Радой.

Напомним: ранее в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.

Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

В четверг парламент провалил увольнение министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака.

Источник