За выборы и контрабанду: Зеленский уволил 7 служащих СБУ

Об этом во время брифинга во вторник, 11 июня, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского уволили потому, что чиновиники "причастны ко многим противоправных деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

"И это, на самом деле, для них только начало этого пути, я имею в виду увольнения, другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке", – отметил Рябошапка.

В АП также говорят, что уволенные руководители региональных управлений "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой".

Речь идет о руководителе ведомства в Одесской области Александре Довженко, во Львовской области – Александра Ткачука, в Винницкой области – Олеге Зозуле, в Закарпатской области – Владимира Пахнюка и в Черновицкой области – Руслана Сторожука.

"Это те регионы, где было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой", – утверждает Рябошапка.

Напомним: 11 июня в АП также сообщили, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Предыдущий президент Петр Порошенко назначил Владислава Косинского заместителем главы СБУ 5 апреля 2019 года.

Ранее его уволили с должности руководителя управления СБУ в Сумской области, а местные власти обвиняли в чиновника в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

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