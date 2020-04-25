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мзс рф: допускаємо варіант зниження рівня дипломатичних відносин із США

26.04.2024 / 14:21
рф допускає варіант зниження рівня дипломатичних відносин зі США, якщо Вашингтон вживе практичних заходів щодо конфіскації її активів.

Як пише "Європейська правда", про це "риа новости" заявив заступник міністра закордонних справ росії сергєй рябков.

За словами заступника глави мзс рф, після ухвалення законопроєкту Конгресом США, який передбачає конфіскацію російських заморожених активів, "характер заходів у відповідь" визначатиметься залежно від того, як далі "піде дискусія в колі наших супротивників".

"Зниження рівня дипвідносин – це одна з опцій, безумовно. Про питання нашого фінансово-економічного реагування, матеріального реагування на цей крок, від якого ми, як і раніше, застерігаємо опонентів, багато високопоставлених представників у нашому уряді вже висловлювалися", – зазначив рябков.

Він також заявив, що москва вивчає "оптимальну форму реакції, де серед контрзаходів присутні дії щодо активів наших західних опонентів, і де присутні дипломатичні заходи реагування".

"Одне іншого не заміщає, не скасовує, але просто поки що немає ніяких рішень, тому що немає рішень і з того боку", – додав представник мзс рф.

Нагадаємо, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків із заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає популярності серед країн "Групи семи".

Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включаючи пряму конфіскацію російських активів, є виправданими за міжнародним правом і повинні залишатися на столі, але він прагне досягти консенсусу навколо ідеї, яка може допомогти Україні зараз, сказав Reuters посадовець на умовах анонімності.

рябков
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