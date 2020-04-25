Військові: Заяви білорусі щодо атаки дронів з Литви викликають тільки посмішку

Про це повідомляє LRT.

Керівник кдб білорусі іван тертель заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками "провели низку гострих чекістських заходів", що нібито дало змогу запобігти ударам по об'єктах у мінську та його передмістях.

При цьому жодної інформації, яка підтверджувала б це, він не надав. Лише заявивши, що "робота в цьому напряму триває".

Майор литовської армії Гінтаутас Чюніс заперечив заяву білоруської сторони і назвав її нісенітницею. За його словами, такі заяви білорусі "викликають тільки посмішку".

"Литовська армія не робила і не робить жодних ворожих дій проти інших країн", - заявив представник командувача литовської армії Живіле Діджгалвіене.

У Литві зазначили, що активізація подібних заяв з боку білорусі припала на час оборонних навчань НАТО в країнах Балтії.

Нагадаємо, раніше олександр лукашенко пояснив, чому білорусь не воює проти України. За його даними, на ділянці білоруського кордону 120 тисяч військових ЗСУ.